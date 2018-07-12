В аеропорту Одеси до кінця року збудують нову злітну смугу - Омелян

“Саме в цьому році уряд віднайшло перші 500 млн грн, які інвестуються у будівництво абсолютно нової злітної смуги. Найближчим часом уряд спільно з місцевими органами влади виділить решту суми, яка необхідна для того, щоб завершити цей об’єкт до кінця року”, — сказав він.

За словами Омеляна, завдяки новій злітній смузі до Одеси прийдуть компанії Wizz Air та Ryanair.

Як повідомляв УНН, від кінця квітня цього року прикордонники РФ затримали майже 100 українських суден в Азовському морі. Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.