В аэропорту Одессы до конца года построят новую взлетную полосу - Омелян

“Именно в этом году правительство отыскало первые 500 млн грн, которые инвестируются в строительство совершенно новой взлетной полосы. В ближайшее время правительство совместно с местными органами власти выделит недостающую сумму, которая необходима для того, чтобы завершить этот объект до конца года”, — сказал он.

По словам Омеляна, благодаря новой взлетной полосе в Одессу придут компании Wizz Air и Ryanair.

Как сообщал УНН, с конца апреля этого года пограничники РФ задержали почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом в эфире “Радио Свобода” сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.