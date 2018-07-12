В аэропорту Одессы до конца года построят новую взлетную полосу - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. До конца этого года в аэропорту Одессы будет построена новая взлетная полоса. Об этом сказал в эфире телеканала ZIK министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
“Именно в этом году правительство отыскало первые 500 млн грн, которые инвестируются в строительство совершенно новой взлетной полосы. В ближайшее время правительство совместно с местными органами власти выделит недостающую сумму, которая необходима для того, чтобы завершить этот объект до конца года”, — сказал он.
По словам Омеляна, благодаря новой взлетной полосе в Одессу придут компании Wizz Air и Ryanair.
Как сообщал УНН, с конца апреля этого года пограничники РФ задержали почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом в эфире “Радио Свобода” сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.