Усик - Беллью: футболіст Зінченко побажав удачі українському бійцю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Футболіст збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко проявив підтримку українцю Олександру Усику перед майбутнім боєм, повідомляє УНН з посиланням на Instagram.
Футболіст опублікував на своїй сторінці в "Instagram" спільне фото з Усиком, який є абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі і побажав йому удачі в майбутньому бою. Крім того Зінченко подарував боксерові іменну футболку "Манчестер Сіті" з автографами футболістів.
Примітно, що вчора на процедуру зважування Усик вийшов зі шарфом ФК "Манчестер Сіті".
Додамо також, поєдинок Усик – Беллью пройде сьогодні пізнім вечором у Манчестері.
Нагадаємо, бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика і британця Тоні Белью відбудеться в Манчестері 10 листопада.