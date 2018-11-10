Усик - Беллью: футболист Зинченко пожелал удачи украинскому бойцу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко проявил поддержку украинцу Александру Усику перед предстоящим боем, сообщает УНН со ссылкой на Instagram.
Футболист опубликовал на своей странице в "Instagram" совместное фото с Усиком, который является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и пожелал ему удачи в предстоящем бою. Кроме того Зинченко подарил боксеру именную футболку "Манчестер Сити" с автографами футболистов.
Примечательно, что вчера на процедуру взвешивания Усик вышел из шарфом ФК "Манчестер Сити".
Добавим также, поединок Усик - Беллью пройдет сегодня поздним вечером в Манчестере.
Напомним, бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и британца Тони Белью состоится в Манчестере 10 ноября.