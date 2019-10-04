Уряд зробив крок до впровадження цифрових прав водія
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Україні розпочато співробітництво задля впровадження технології SmartID, цифрових прав водія та студентських квитків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Так, відбулася робоча нарада за участю віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, представників МОН, МВС та голови правління АТ КБ "ПриватБанк" Петра Крумханзла. "Під час зустрічі був підписаний Меморандум щодо стратегічної співпраці та впровадження інноваційних державних сервісів в Україні між Мінцифрою та фінустановою", - зазначили у Мінцифри.
"В Україні фінтех розвинений на рівні, навіть вищому від багатьох європейських країн. Яскравим прикладом є "ПриватБанк" із його досвідом розроблення власних нестандартних цифрових рішень. Сьогодні ми підписуємо цей документ для старту співпраці з низки важливих проєктів у межах концепції цифровізації", – зазначив Федоров.
Як вказано, йдеться про такі проекти:
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- отримання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) за технологією SmartID;
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- цифрове водійське посвідчення з QR-кодом (у співробітництві з МВС);
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- цифровий студентський квиток (у співробітництві з МОН).
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"Планується експериментальне запровадження цифрового водійського посвідчення з QR-кодом. Електронний студентський квиток у смартфоні – більш ніж цифрова версія "традиційного" студентського пластикового квитка. Це, по суті, окремий додаток для студента. Функціонал електронного студентського наповнюється, виходячи з потреб закладу освіти і його студентів. Зараз це – експеримент, але згодом можливий цілковитий перехід на генерацію студентського лише у смартфоні та можливість мінімізувати чи повністю відмовитись від друку пластикового посвідчення", - повідомили у Мінцифри.
Зазначається, що цифрове водійське посвідчення та цифровий студентський квиток Мінцифри планують запустити у співробітництві з МВС та МОН.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо розвитку електронних послуг, що спрямований на упорядкування та забезпечення прозорості роботи державних реєстрів, розвиток сучасних засобів електронної ідентифікації та запровадження пріоритетних для громадян і бізнесу електронних державних послуг.