Правительство сделало шаг к внедрению цифровых водительских прав
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине начато сотрудничество для внедрения технологии SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Так, состоялось рабочее совещание с участием вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, представителей МОН, МВД и председателя правления АО КБ "ПриватБанк" Петра Крумханзла. "Во время встречи был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве и внедрении инновационных государственных сервисов в Украине между Минцифрой и финучреждением", - отметили в Минцифры.
"В Украине финтех развит на уровне, что даже выше многих европейских стран. Ярким примером является "ПриватБанк" с его опытом разработки собственных нестандартных цифровых решений. Сегодня мы подписываем этот документ для старта сотрудничества по ряду важных проектов в рамках концепции цифровизации", - отметил Федоров.
Как указано, речь идет о таких проектах:
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- получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID;
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- цифровое водительское удостоверение с QR-кодом (в сотрудничестве с МВД);
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- цифровой студенческий билет (в сотрудничестве с МОН).
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"Планируется экспериментальное внедрение цифрового водительского удостоверения с QR-кодом. Электронный студенческий билет в смартфоне - более чем цифровая версия "традиционного" студенческого пластикового билета. Это, по сути, отдельное приложение для студента. Функционал электронного студенческого наполняется, исходя из потребностей учебного заведения и его студентов. Сейчас это - эксперимент, но впоследствии возможен полный переход на генерацию студенческого только в смартфоне и возможность минимизировать или полностью отказаться от печати пластикового удостоверения", - сообщили в Минцифры.
Отмечается, что цифровое водительское удостоверение и цифровой студенческий билет Минцифры планирует запустить в сотрудничестве с МВД и Минобразования.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по развитию электронных услуг, направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.