Уряд впровадив систему суспільно-важливих послуг з перевезення для пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав зміни до законодавства щодо отримання фінансового відшкодування пасажирам за суспільно важливі послуги від перевізників, передає кореспондент УНН.
"Проектом акту пропонується встановити принцип рівноправного доступу до інфраструктури і передбачається внесення змін до законів України про автомобільний транспорт та міський електричний транспорт, якими визначено необхідність впровадити систему надання суспільно-важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільними маршрутами і маршрутами міського електричного транспорту на отримання фінансового відшкодування, що оплачуються перевізниками за надані послуги", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури, питання закриття транспорту не порушується під час консультацій щодо введення жорсткішого карантину.