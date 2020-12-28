Уряд впровадив систему суспільно-важливих послуг з перевезення для пасажирів

"Проектом акту пропонується встановити принцип рівноправного доступу до інфраструктури і передбачається внесення змін до законів України про автомобільний транспорт та міський електричний транспорт, якими визначено необхідність впровадити систему надання суспільно-важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільними маршрутами і маршрутами міського електричного транспорту на отримання фінансового відшкодування, що оплачуються перевізниками за надані послуги", - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури, питання закриття транспорту не порушується під час консультацій щодо введення жорсткішого карантину.



