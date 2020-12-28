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Правительство внедрило систему общественно важных услуг по перевозке для пассажиров

Киев • УНН

 • 11033 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины поддержал изменения в законодательство относительно получения финансового возмещения пассажирам за общественно важные услуги от перевозчиков, передает корреспондент УНН.

Правительство внедрило систему общественно важных услуг по перевозке для пассажиров

"Проектом акта предлагается установить принцип равноправного доступа к инфраструктуре и предусматривается внесение изменений в законы Украины об автомобильном транспорте и городском электрическом транспорте, которыми определена необходимость внедрить систему предоставления общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным маршрутам и маршрутам городского электрического транспорта на получение финансового возмещения, оплачиваемых перевозчиками за оказанные услуги", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, по информации Мининфраструктуры, вопрос закрытия транспорта не поднимается во время консультаций по введению жесткого карантина.

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