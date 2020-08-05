Уряд виділив 12,6 млн грн на ліквідацію наслідків паводку на Тернопільщині

"Кабмін виділив 12 599,928 тис. грн Тернопільській ОДА для ліквідації наслідків повені, що сталася у червні. Загалом, Кабмін оцінює обсяг збитків у понад 50 млн грн", - написав нардеп.

Нагадаємо, в результаті паводку 23-25 червня 2020 року на річці Дністер постраждав 21 населений пункт у чотирьох районах області. Було затоплено 148 будинків, 3 730 га сільськогосподарських угідь, 170 криниць, а з небезпечної зони евакуювали 184 людини.