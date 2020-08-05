Уряд виділив 12,6 млн грн на ліквідацію наслідків паводку на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України виділив 12,6 млн грн з резервного фонду державного бюджету для заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла в червні 2020 року в Тернопільській області. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає УНН з посиланням на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.
"Кабмін виділив 12 599,928 тис. грн Тернопільській ОДА для ліквідації наслідків повені, що сталася у червні. Загалом, Кабмін оцінює обсяг збитків у понад 50 млн грн", - написав нардеп.
Нагадаємо, в результаті паводку 23-25 червня 2020 року на річці Дністер постраждав 21 населений пункт у чотирьох районах області. Було затоплено 148 будинків, 3 730 га сільськогосподарських угідь, 170 криниць, а з небезпечної зони евакуювали 184 людини.