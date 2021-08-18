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Уряд виділить 1,8 млрд грн для підтримки українського експорту

Уряд виділить 1,8 млрд грн для підтримки українського експорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд планує виділити 1,8 млрд грн для підтримки українського експорту. Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

"За другий квартал ВВП України виріс на 5,4%. Важливу роль у відновленні економіки зіграло зростання українського експорту, який за пів року виріс на 31%, або на 7 млрд доларів. Уряд підтримує вітчизняні підприємства, які опановують іноземні ринки і ми вважаємо, що така підтримка має бути розширена. Прийняли рішення про збільшення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн", - заявив Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр додав, що це дозволить розширити експансію українських товарів на закордонні ринки.

Доповнення

До слова, 6 квітня цього року, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Громадська спілка "Українська асоціація бізнесу і торгівлі" Ukrainian Business & Trade Association підписали Меморандум про співробітництво.

Меморандум закладає підґрунтя активної взаємодії із бізнес-спільнотою з метою підтримки українських компаній на європейському ринку та сприяння зростанню експорту до держав-членів ЄС.

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