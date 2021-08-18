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Правительство выделит 1,8 млрд грн для поддержки украинского экспорта

Правительство выделит 1,8 млрд грн для поддержки украинского экспорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Правительство планирует выделить 1,8 млрд грн для поддержки украинского экспорта. Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

"За второй квартал ВВП Украины вырос на 5,4%. Важную роль в восстановлении экономики сыграл рост украинского экспорта, который за полгода вырос на 31%, или на 7 млрд долларов. Правительство поддерживает отечественные предприятия, которые овладевают иностранные рынками и мы считаем, что такая поддержка должна быть расширена. Приняли решение об увеличении уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн", - заявил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр добавил, что это позволит расширить экспансию украинских товаров на зарубежные рынки.

Дополнение

К слову, 6 апреля этого года, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Общественный союз "Украинская ассоциация бизнеса и торговли" Ukrainian Business & Trade Association подписали Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум закладывает основы активного взаимодействия с бизнес-сообществом с целью поддержки украинских компаний на европейском рынке и содействия росту экспорта в государства-члены ЕС.

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