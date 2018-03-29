Уряд Великобританії дав зелене світло впровадженню заставної системи збору відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд Великобританії схвалив законопроект про впровадження депозитної системи збору тари в країні. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
"Всі пластикові, скляні або металеві контейнери для напоїв будуть покриватися за рахунок депозитної системи збору тари", - заявили в уряді, додавши, що система дозволить збільшити відсоток переробки упаковок та скоротити відходи в країні на всіх рівнях.
"В даний час тільки 43% з 13-мільярдів пластикових пляшок, які щороку продаються у Великобританії, переробляються. Щодня на звалищах осідає близько 700 тис. пляшок", - вважає влада країни.
Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Раніше УНН повідомляв, що заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%. Цю систему планують ввести також у Білорусі та Україні.