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«Уряд ухвалив рішення, які дозволять залучити 1,85 млрд доларів від міжнародних партнерів для відновлення нашої країни, відновлення економіки та фінансування дефіциту державного бюджету», - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, грант у розмірі 1 млрд 150 млн доларів (42 млрд грн) залучаємо від США через Світовий банк. Український Уряд направить ці кошти на фінансування освіти, медицини, соціальних виплат та інших важливих програм державного бюджету.

«550 млн доларів залучаємо від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на компенсацію відсоткових ставок за програмою пільгового кредитування «5-7-9» та на підтримку малих агровиробників у межах проєкту ARISE. З них 320 млн доларів (11,7 млрд грн) — це грантові кошти. Ще 230 млн доларів (8,4 млрд грн) — пільгова позика від МБРР під гарантії Уряду Японії», - повідомив Шмигаль.

Також грант у 150 млн доларів (5,5 млрд грн) залучають в межах проєкту HOPE від Мультидонорського трастового фонду МБРР та МАР. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення житла людей, яке пошкодили та зруйнували російські терористи.

Доповнення

15 серпня в Україні розпочався розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло.