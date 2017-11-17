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Уряд проти перекладення заборгованості енергоринку у 29 млрд грн на бюджет – Кістіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Кабінет міністрів України проти того, щоб заборгованість, яка виникла на оптовому ринку електричної енергії, перекладати на державу. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон під час засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.

“Ми категорично проти того, щоб 29 млрд грн боргу були погашені за рахунок державного бюджету. Борги повинні сплатити ті, хто їх накопичив. Знайти рішення — дуже відповідальне і водночас непросте завдання, але воно має бути розв’язане в інтересах українських громадян”, — цитує прес-служба слова віце-прем’єра.

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За його словами, найпростіший шлях перекласти боргові зобов’язання, що утворилися на оптовому ринку електричної енергії, на державу. Але уряд України не підтримує такий варіант і вважає, що справедливе державницьке рішення знайти можливо, було б бажання.

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На думку віце-прем’єра, Міненерговугілля разом з Мінфіном повинні якомога швидше знайти рішення і відобразити його у відповідному законопроекті.

Українські Національні Новини

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