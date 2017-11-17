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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 16253 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 58419 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 77719 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 83613 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Правительство против переложения задолженности энергорынка в 29 млрд грн на бюджет - Кистион

Киев  •  УНН

 • 15401 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины против того, чтобы задолженность, которая возникла на оптовом рынке электрической энергии, переводили на государство. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время заседания Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"Мы категорически против того, чтобы 29 млрд грн долга были погашены за счет государственного бюджета. Долги должны оплатить те, кто их накопил. Найти решение - очень ответственная и одновременно непростая задача, но она должна быть решена в интересах украинских граждан", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

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По его словам, самый простой путь перевести долговые обязательства, образовавшиеся на оптовом рынке электрической энергии, на государство. Но правительство Украины не поддерживает такой вариант и считает, что справедливое государственное решение найти можно, было бы желание.

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По мнению вице-премьера, Минэнергоугля вместе с Минфином должны как можно быстрее найти решение и отразить его в соответствующем законопроекте.

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