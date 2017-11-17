Правительство против переложения задолженности энергорынка в 29 млрд грн на бюджет - Кистион

"Мы категорически против того, чтобы 29 млрд грн долга были погашены за счет государственного бюджета. Долги должны оплатить те, кто их накопил. Найти решение - очень ответственная и одновременно непростая задача, но она должна быть решена в интересах украинских граждан", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

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По его словам, самый простой путь перевести долговые обязательства, образовавшиеся на оптовом рынке электрической энергии, на государство. Но правительство Украины не поддерживает такой вариант и считает, что справедливое государственное решение найти можно, было бы желание.

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По мнению вице-премьера, Минэнергоугля вместе с Минфином должны как можно быстрее найти решение и отразить его в соответствующем законопроекте.