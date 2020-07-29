Уряд прийняв зміни до регламенту роботи Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні на черговому засіданні Кабінету міністрів були прийняті зміни до регламенту Кабміну. Також уряд розробляє нову редакцію регламенту, яка внесе важливі зміни у взаємодію Верховної Ради та Кабінету міністрів, а також інших центральних органів виконавчої влади з комітетами. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.
“Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України були прийняті зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України. Це дуже важливий крок задля забезпечення прозорості діяльності Уряду в частині співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України та її органами, покращення координації роботи Уряду та Парламенту. Ці зміни стосуються впровадження сучасних електронних форм взаємодії та створення ефективної інформаційної комунікації між учасниками законодавчого процесу”, - повідомив Немчінов.
Додамо, що під час брифінгу після засідання уряду Олег Немчінов розповів, що прийняте на засіданні уряду важливим для галузі державного управління.
“Ми розробляємо нову редакцію регламенту, яку хочемо погодити з усіма зацікавленими структурами, в першу чергу - з нашими європейськими партнерами щоб вона відповідала вимогам SIGMA. Але ми не можемо зупинятися і не враховувати вимоги часу. Зокрема, ми внесли важливі зміни, які стосуються взаємодії з Верховною Радою, налагодження прозорості процесу взаємодії міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з комітетами ВР і з ВР, як державною інституцією, яка проводить законодавчу діяльність”, - сказав Олег Немчінов.
Він зазначив, що ухвалення таких змін дозволить вивести взаємодію в прозору площину і моніторити ситуацію із співпрацею профільних комітетів із міністерствами та участі представників уряду у засіданні комітету. Це також дозволить народним депутатам реагувати на потреби, які є зараз.
Нагадаємо, Олег Немчінов повідомив, як відбувається реформа державного управління.