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Немчінов повідомив, як відбувається реформа державного управління

Немчінов повідомив, як відбувається реформа державного управління

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що реформа державного управління продовжує рухатися і вони мають схвальні відгуки від європейських партнерів. Про це він сказав під час брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Реформа державного управління продовжує рухатися. Ми маємо схвальні відгуки від наших європейських партнерів. Ми продовжуємо підготовку нової редакції закону про центральні органи виконавчої влади, нової редакції регламенту Кабінету міністрів України. Також будемо пропонувати нашим народним депутатам ухвалити нову редакцію закону про Кабінет міністрів України. Це план, який у нас є в програмі дій уряду, яка урядом затверджена і буде реалізовуватися”, - сказав Олег Немчінов.

Він зазначив, що на його думку - на осінь вони вийдуть з цими пропозиціями до Верховної Ради, а регламент ухвалять самостійно.

Нагадаємо, у Швейцарії у 2022 році відбудеться міжнародна конференція щодо реформ в Україні.

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