У Швейцарії у 2022 році відбудеться міжнародна конференція щодо реформ в Україні - Зеленський

КИЇВ. 21 липня. УНН. П’ята міжнародна конференція щодо реформ в Україні відбудеться у Швейцарії у 2022 році. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою у Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.