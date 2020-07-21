У Швейцарії у 2022 році відбудеться міжнародна конференція щодо реформ в Україні - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. П’ята міжнародна конференція щодо реформ в Україні відбудеться у Швейцарії у 2022 році. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою у Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"У 2022 році у Швейцарії відбудеться п'ята міжнародна конференція щодо реформ в Україні. Нами підписано меморандум, який визначить конкретний алгоритм дій для підготовки цього важливого заходу", – проінформував Президент.
Також він повідомив, що сторони обговорили тему протидії поширення пандемії COVID-19.
Зеленський відзначив нещодавно створену українсько-швейцарську платформу для наукової та інноваційної взаємодії, результатом якої став спільний проект з виробництва в Україні медичного обладнання.
"І це ще один гарний приклад партнерства – дієва наукова дипломатія", – зауважив Президент.
Також сторони обговорили співпрацю в інших сферах, таких як реабілітація ветеранів, розвиток професійно-технічної та мистецької освіти в Україні, децентралізація, енергоефективність і сталий розвиток міст.
Симонетта Соммаруга в свою чергу зазначила, що Швейцарська Конфедерація може надати Україні підтримку, зокрема у сфері екології та в інфраструктурних проектах.
"Для нас велика честь, що у 2022 році саме у Швейцарії відбуватиметься п'ята конференція щодо реформ в Україні. Дякую за вашу довіру. Ми маємо великий потенціал для створення нових робочих місць, боротьби з корупцією, боротьби зі зміною клімату", – зазначила президент Швейцарії.
Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги.