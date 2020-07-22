Немчинов сообщил, как происходит реформа государственного управления

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 68433 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104134 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109036 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137083 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111842 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133272 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102394 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102638 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104863 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102195 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Немчинов сообщил, как происходит реформа государственного управления

Немчинов сообщил, как происходит реформа государственного управления

Киев  •  УНН

 • 22442 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что реформа государственного управления продолжает двигаться и они имеют положительные отзывы от европейских партнеров. Об этом он сказал во время брифинга после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Реформа государственного управления продолжает двигаться. Мы имеем положительные отзывы от наших европейских партнеров. Мы продолжаем подготовку новой редакции закона о центральных органах исполнительной власти, новой редакции регламента Кабинета министров Украины. Также будем предлагать нашим народным депутатам принять новую редакцию закона о Кабинете министров Украины. Это план, который у нас есть в программе действий правительства, которая правительством утверждена и будет реализовываться", - сказал Олег Немчинов.

Он отметил, что по его мнению - на осень они выйдут с этими предложениями в Верховную Раду, а регламент примут самостоятельно.

Напомним, в Швейцарии в 2022 году состоится международная конференция относительно реформ в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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