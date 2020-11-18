Кабмін передав майно фінансово-кредитної установи Міністерству стратегічних галузей промисловості

“Є пропозиція сьогодні прийняти пункт 2 Постанови щодо передачі цілісного майнового комплексу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи зі сфери міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості”, - зазначив доповідач, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

Розгляд питання щодо внесення змін до статуту Уруський запропонував перенести на наступний тиждень. Всі члени Кабміну одноголосно підтримали.

Додамо, що сьогодні уряд змінив умови проведення конкурсу на державні посади.