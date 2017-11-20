УНН шукає редактора стрічки новин
Київ • УНН
ІА УНН оголошує конкурс на зайняття вакантної посади редактора стрічки новин.
Вимоги:
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- Досвід роботи в інтернет-ЗМІ;
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- Обізнаність у суспільно-політичні тематиці України;
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- Досконале володіння українською та російською мовами;
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- Уважність, акуратність, сумлінність, високий рівень самоорганізації, широкий кругозір та здатність швидко навчатися;
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- Бажання працювати на результат.
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Повна зайнятість.
Оплата праці: конкурентна.
Резюме надсилайте на електронну пошту [email protected] (в темі листа вкажіть "Резюме").