Умєров про підготовку до ударів рф по енергоінфраструктурі: Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру

Цитата

«Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу» - Міністр оборони України.

Під час включення на CNN глава оборонного відомства Рустем Умєров акцентував, що держава-терорист рф взимку зосереджуватиметься на нанесені ударів по енергетичній інфраструктурі України.

«Але ми будемо відповідати!» - наголосив Рустем Умєров.

Щодо питань про зброю, яку отримує Україна від міжнародних партнерів, глава відомства відповів:

«Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!» - резюмував очільник Міноборони.

Доповнення

Україна підписала із США меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Передбачається виділення допомоги на загальну суму 522 мільйонів доларів на її зміцнення, з яких 100 млн доларів за виконання певних умов.