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Умєров про підготовку до ударів рф по енергоінфраструктурі: Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру

Київ • УНН

 • 224791 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Україна потребує більше зброї, за допомогою якої зможе відповідати рф на її удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив в ефірі CNN, пише УНН.

Цитата 

«Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу» - Міністр оборони України.

Під час включення на CNN глава оборонного відомства Рустем Умєров акцентував, що держава-терорист рф взимку зосереджуватиметься на нанесені ударів по енергетичній інфраструктурі України.

«Але ми будемо відповідати!» - наголосив Рустем Умєров.

Щодо питань про зброю, яку отримує Україна від міжнародних партнерів, глава відомства відповів:

«Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!» - резюмував очільник Міноборони.

Доповнення

Україна підписала із США меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Передбачається виділення допомоги на загальну суму 522 мільйонів доларів на її зміцнення, з яких 100 млн доларів за виконання певних умов.

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