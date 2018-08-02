Ультрас "Динамо" стали інструментом у розбірках Суркісів з ФФУ - думка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Фанати київського "Динамо" стали інструментом в розбірках братів Ігоря та Григорія Суркісів з Федерацією Футболу України. Про це в авторському блозі написав спортивний журналіст Олег Кривенко, передає УНН.
Він нагадав, що вболівальники "Динамо" ініціювали проведення флеш-мобу під час матчу з "Шахтарем", метою якого є нібито демонстрція незгоди з діями ФФУ.
"Не треба бути семи п'ядей у чолі, щоб відразу зрозуміти: це явище - черговий акт інформаційної війни, яку ведуть власники "Динамо" проти керівництва ФФУ, конкретно - проти Андрія Павелка. З цього флеш-мобу помітно стирчать вуха представників клану Суркісів, які, очевидно, мають вплив на режисерів фанатського угруповання. Хоча, наскільки доводилося чути, і це підтверджується коментарями на тій же сторінці, навіть в середовищі самих ультрас немає єдиної думки щодо доцільності даної акції", - написав він.
У той же час "Динамо", очевидно, не збирається реагувати і припиняти хуліганські дії своїх фанатів, додав блогер. Клуб демонструє безсилля, паралельно оплачуючи штрафи за гріхи фанатів, додав він.
"Але коли треба було використовувати своїх найактивніших прихильників для політичної, по суті, акції, способи впливу знайшлися. Сумно, звичайно, що самі ультрас піддалися на цю провокацію і погодилися стати інструментом в чужих розбірках", - наголосив Кривенко.
Як повідомляв УНН, "Динамо" засвітилося в черговому податковому скандалі, завдяки відвертості вже екс-гравця столичного клубу ДарлісаГонсалеса. Футболіст розсекретив свою реальну зарплату, яка становила 110 тис. доларів.
При цьому, за даними ЗМІ, в податковій звітності ФК зарплати всіх футболістів значно занижені, з метою ухилення від сплати податків.