Ультрас "Динамо" стали инструментом в разборках Суркисов с ФФУ - мнение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Фанаты киевского "Динамо" стали инструментом в разборках братьев Игоря и Григория Суркисов с Федерацией Футбола Украины. Об этом в авторском блоге написал спортивный журналист Олег Кривенко, передает УНН.
Он напомнил, что болельщики “Динамо” инициировали проведения флеш-моба во время матча с “Шахтером”, целью которого является якобы демонстрция несогласия с действиями ФФУ.
“Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сразу понять: данное действо — очередной акт информационной войны, которую ведут владельцы "Динамо" против руководства ФФУ, конкретно — против Андрея Павелко. Из этого флеш-моба явственно торчат уши представителей клана Суркисов, которые, очевидно, имеют влияние на режиссеров фанатской группировки. Хотя, насколько приходилось слышать, и это подтверждается комментариями на той же странице, даже в среде самих ультрас нет единого мнения насчет целесообразности данной акции”, — написал он.
В то же время “Динамо”, по всей видимости, не собирается реагировать и пресекать хулиганские действия своих фанатов, добавил блогер. Клуб демонстрирует бессилие, параллельно оплачивая штрафы за прегрешения фанатов, добавил он.
"Но когда потребовалось использовать своих самых активных сторонников для политической, по сути, акции, способы воздействия нашлись. Печально, конечно, что сами ультрас поддались на эту провокацию и согласились стать инструментом в чужих разборках“, — подчеркнул Кривенко.
Как сообщал УНН, “Динамо” засветилось в очередном налоговом скандале, благодаря откровенности уже экс-игрока столичного клуба Дарлиса Гонсалеса. Футболист рассекретил свою реальную зарплату, которая составляла 110 тис. долларов.
При этом, по данным СМИ, в налоговой отчетности ФК зарплаты всех футболистов значительно занижены, с целью уклонения от уплаты налогов.