"Укрзалізниця" у лютому планує впровадити продаж квитків через мобільний додаток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У лютому 2017 року "Укрзалізниця" планує впровадити продаж квитків через додатки на смартфонах. Про це під час засідання уряду заявив голова правління компанії Войцех Балчун, передає кореспондент УНН.
“У лютому плануємо запустити продаж квитків через аплікації на смартфонах”, — зазначив він.
За словами В.Балчуна, у минулому році було збільшено обсяг квитків, які продаються через Інтернет.
Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” планує встановити термінали з продажу залізничних квитків на вокзалах в 2017 році.