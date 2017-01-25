"Укрзалізниця" у лютому планує впровадити продаж квитків через мобільний додаток

“У лютому плануємо запустити продаж квитків через аплікації на смартфонах”, — зазначив він.

За словами В.Балчуна, у минулому році було збільшено обсяг квитків, які продаються через Інтернет.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” планує встановити термінали з продажу залізничних квитків на вокзалах в 2017 році.