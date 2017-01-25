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"Укрзализныця" в феврале планирует внедрить продажу билетов через мобильное приложение

"Укрзализныця" в феврале планирует внедрить продажу билетов через мобильное приложение

Киев • УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В феврале 2017 года "Укрзализныця" планирует внедрить продажу билетов через мобильное приложение. Об этом во время заседания правительства заявил глава правления компании Войцех Балчун, передает корреспондент УНН.

"В феврале планируем запустить продажу билетов через аппликации на смартфонах", - отметил он.

По словам В.Балчуна, в прошлом году был увеличен объем билетов, которые продаются через Интернет.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" планирует установить терминалы по продаже железнодорожных билетов на вокзалах в 2017 году.

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