"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди до весняних канікул
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На весняні шкільні канікули "Укрзалізниця" призначила три додаткові поїздина захід країни. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
До весняних канікул, які розпочнуться у школярів 27 березня, "Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди в західному напрямку. Вони курсуватимуть з Києва та Харкова до Ужгорода та зворотно.
Так, з 24 березня по 3 квітня курсуватимуть такі додаткові поїзди:
1. № 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 24 березня, зворотно – 26 березня.
2. № 207/239 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 31 березня, з Ужгорода – 1 квітня.
3. № 235 Харків – Ужгород, відправлення з Харкова 24 та 31 березня, з Ужгорода – 26 березня та 2 квітня.
Як повідомляв УНН, з 26 березня поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим графіком.