"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда к весенним каникулам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На весенние школьные каникулы "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда на запад страны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
К весенним каникулам, которые начнутся у школьников 27 марта, "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в западном направлении. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода и обратно.
Так, с 24 марта по 3 апреля будут курсировать следующие дополнительные поезда:
1. № 207 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24 марта, обратно - 26 марта.
2. № 207/239 Киев - Ужгород отправлением из Киева 31 марта, из Ужгорода - 1 апреля.
3. № 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 24 и 31 марта, из Ужгорода - 26 марта и 2 апреля.
Как сообщал УНН, с 26 марта поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому графику.