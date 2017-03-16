"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда к весенним каникулам

К весенним каникулам, которые начнутся у школьников 27 марта, "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в западном направлении. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода и обратно.

Так, с 24 марта по 3 апреля будут курсировать следующие дополнительные поезда:

1. № 207 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24 марта, обратно - 26 марта.

2. № 207/239 Киев - Ужгород отправлением из Киева 31 марта, из Ужгорода - 1 апреля.

3. № 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 24 и 31 марта, из Ужгорода - 26 марта и 2 апреля.

Как сообщал УНН, с 26 марта поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому графику.