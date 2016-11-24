“Укргазвидобуванню” вчергове відмовили у користування надрами Полтавщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Депутати Полтавської облради на початку тижня знову розглянули звернення Держгеонадра щодо надання “Укргазвидобуванню” дозволу на геологічне вивчення площ, передає УНН.
Після тривалих дискусій у результаті голосування народні обранці відмовили у зверненнях Державній слубжі геології та надр України, щоб компанія “Укргазвидобування” без аукціону отримала дозвіл на геологічне вивчення площ, з подальшим видобуванням нафти і газу на території області.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Полтавська облрада і раніше вже відмовляла “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.
Також нагадаємо, нещодавно Волинська обласна рада також відмовила “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.
Тим часом, у ВРУ запропонували приватизувати “Укргазвидобування”.
На підтримку такої ініціативи висловилася низка експертів.