“Укргазвидобуванню” вчергове відмовили у користування надрами Полтавщини

Після тривалих дискусій у результаті голосування народні обранці відмовили у зверненнях Державній слубжі геології та надр України, щоб компанія “Укргазвидобування” без аукціону отримала дозвіл на геологічне вивчення площ, з подальшим видобуванням нафти і газу на території області.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Полтавська облрада і раніше вже відмовляла “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.

Також нагадаємо, нещодавно Волинська обласна рада також відмовила “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.

Тим часом, у ВРУ запропонували приватизувати “Укргазвидобування”.

На підтримку такої ініціативи висловилася низка експертів.