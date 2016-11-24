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“Укргазвидобуванню” вчергове відмовили у користування надрами Полтавщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Депутати Полтавської облради на початку тижня знову розглянули звернення Держгеонадра щодо надання “Укргазвидобуванню” дозволу на геологічне вивчення площ, передає УНН.

“Укргазвидобуванню” вчергове відмовили у користування надрами Полтавщини

Після тривалих дискусій у результаті голосування народні обранці відмовили у зверненнях Державній слубжі геології та надр України, щоб компанія “Укргазвидобування” без аукціону отримала дозвіл на геологічне вивчення площ, з подальшим видобуванням нафти і газу на території області.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Полтавська облрада і раніше вже відмовляла “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.

Також нагадаємо, нещодавно Волинська обласна рада також відмовила “Укргазвидобуванню” у користуванні надрами.

Тим часом, у ВРУ запропонували приватизувати “Укргазвидобування”.

На підтримку такої ініціативи висловилася низка експертів.

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