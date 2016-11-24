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"Укргаздобыче" снова отказали в пользование недрами Полтавской области

Киев • УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Депутаты Полтавского облсовета в начале недели вновь рассмотрели обращение Госгеонедра о предоставлении "Укргаздобыче" разрешения на геологическое изучение площадей, передает УНН.

"Укргаздобыче" снова отказали в пользование недрами Полтавской области

После длительных дискуссий в результате голосования народные избранники отказали в обращениях Государственной слубжи геологии и недр Украины, чтобы компания "Укргаздобыча" без аукциона получила разрешение на геологическое изучение площадей, с последующей добычей нефти и газа на территории области.

Напомним, как сообщал УНН, Полтавский облсовет и ранее уже отказывал  "Укргаздобыче" в пользовании недрами.

Также напомним, недавно Волынский областной совет также отказал "Укргаздобыче" в пользовании недрами.

Между тем, в ВРУ предложили приватизировать "Укргаздобыча".

В поддержку такой инициативы высказался ряд экспертов.

Украинские Национальные Новости

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