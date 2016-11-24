"Укргаздобыче" снова отказали в пользование недрами Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Депутаты Полтавского облсовета в начале недели вновь рассмотрели обращение Госгеонедра о предоставлении "Укргаздобыче" разрешения на геологическое изучение площадей, передает УНН.
После длительных дискуссий в результате голосования народные избранники отказали в обращениях Государственной слубжи геологии и недр Украины, чтобы компания "Укргаздобыча" без аукциона получила разрешение на геологическое изучение площадей, с последующей добычей нефти и газа на территории области.
Напомним, как сообщал УНН, Полтавский облсовет и ранее уже отказывал "Укргаздобыче" в пользовании недрами.
Также напомним, недавно Волынский областной совет также отказал "Укргаздобыче" в пользовании недрами.
Между тем, в ВРУ предложили приватизировать "Укргаздобыча".
В поддержку такой инициативы высказался ряд экспертов.