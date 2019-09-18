Українців стало менше 42 мільйонів - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чисельність населення України скоротилась до показника в 41,99 млн осіб. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
Згідно з даними Держстату, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 серпня 2019 р. становила 41990,3 тис. осіб. Рік тому, на 1 серпня 2018 року, цей показник складав 42248,1 тис. осіб.
При цьому в установі додали, що впродовж січня-липня 2019 р. чисельність населення країни зменшилася на 162,9 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає 51 живонароджений.
Нагадаємо, чисельність постійного населення України на 1 січня 2019р. (за оцінкою) становила 41 млн 983,6 тис. осіб (на 1 січня 2018р. — 42 млн 216,8 тис. осіб). Із них 29 млн 017,9 тис. осіб (69,1%) — міське населення і 12 млн 965,7 тис. осіб (30,9%) — сільське населення.