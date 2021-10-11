Українців попереджатимуть про судові позови ще до отримання повістки

Цитата:

"З 11 жовтня українці зможуть отримувати автоматичнi повідомлення про стан розгляду їхніх судових справ. Повідомлення — не тільки про справи, за якими було відкрито провадження, але також i про вiдхиленi позови — розсилатимуться через Опендатабот", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, за даними Опендатабот, кожного дня в Україні до суду надходить майже 10 тис. позовних заяв. Далеко не всі вони будуть розглянуті й ухвалені. Багато позовiв, відхилених з різних причин, через деякий час будуть подані знову.

Але відповідач про результат всіх цих дій дізнається, тільки коли поштою прийде повістка в суд. Або не дізнається — бо половина українських судів не забезпечена коштами на відправлення кореспонденції — і тому не зможе вчасно з’явитися на судове засідання.

"Оперативне отримання людиною інформації про спробу подати на неї до суду зручно тим, що дозволяє відповідачу докладно підготуватися до першого засідання. Після ухвалення позову Опендатабот інформуватиме користувача про всі подальші зміни у судовiй справі: "призначено засідання", "винесено рішення", "подано апеляцію" тощо", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Додамо, що моніторинг справ в Опендатабот — безкоштовний для українців.



