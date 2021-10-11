Украинцев будут предупреждать о судебных исках еще до получения повестки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. С 11 октября сервис по мониторингу госреестров Опендатабот будет уведомлять пользователей о состоянии рассмотрения их судебных дел, а также отклоненных исках. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные сервиса.
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"С 11 октября украинцы смогут получать автоматические уведомления о состоянии рассмотрения их судебных дел. Сообщение - не только о делах, по которым было открыто производство, но также и об отклоненных иски - будут рассылаться через Опендатабот", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, по данным Опендатабот, каждый день в Украине в суд поступает почти 10 тыс. исковых заявлений. Далеко не все они будут рассмотрены и приняты. Многие из исков, отклоненных по разным причинам, через некоторое время будут поданы снова.
Но ответчик о результате всех этих действий узнает, только когда по почте придет повестка в суд. Либо не узнает - ведь половина украинских судов не обеспечена средствами на отправку корреспонденции - и поэтому не сможет вовремя явиться на судебное заседание.
"Оперативное получение человеком информации о попытке подать на него в суд удобно тем, что позволяет ответчику подробно подготовиться к первому заседанию. После принятия иска Опендатабот будет информировать пользователя о всех дальнейших изменениях в судебные деле: "назначено заседание", "принято решение", "подано апелляцию" и т.п.", - говорится в сообщении.
Дополнение
Добавим, что мониторинг дел в Опендатабот - бесплатный для украинцев.