Українців попередили про надзвичайні ризики виникнення пожеж

“3-6 липня у Донецькй, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Раніше на Херсонщині загорілося 170 га пшеничного поля.

Як повідомляв УНН, 2 липня у Херсоні на верфі загорілось судно: вогонь поширився на каюти та палубу. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.