Українців попередили про надзвичайні ризики виникнення пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Упродовж 3-6 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться у п'яти областях України. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“3-6 липня у Донецькй, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначають рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Раніше на Херсонщині загорілося 170 га пшеничного поля.
Як повідомляв УНН, 2 липня у Херсоні на верфі загорілось судно: вогонь поширився на каюти та палубу. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.