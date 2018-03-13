Українців немає серед постраждалих у ДТП у Туреччині - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Громадян України не було серед пасажирів автобусу, який потрапив у ДТП у Туреччині. Про це повідомляє у Twitter Департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
"Консул повідомляє, що українців не було серед пасажирів автобуса, що 13 березня 2018 року потрапив у ДТП на півночі Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Туреччині пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті чого загинули 13 осіб.