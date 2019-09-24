Між Україною та Румунією запустили паром
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На кордоні з Румунією почав працювати пункт пропуску "Орлівка" для поромного сполучення. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" почав роботу у тестовом режимі", - йдеться в повідомленні.
Перших 20 пасажирів та три транспортні засоби пропустили через державний кордон учора прикордонники Ізмаїльського загону під час тестового випробовування роботи поромного комплексу "Орлівка".
Повідомляється, що оформлення осіб та транспортних засобів пройшло у заявлені сроки та без технічних затримок. Під час здійснення контрольних заходів прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів, а також перевірили організацію взаємодії зі співробітниками контролюючих служб та поромного комплексу.
Нагадаємо, що рішення про відкриття пункту пропуску на кордоні за Румунією було прийняте Кабінетом міністрів України 10 квітня 2019 року. Метою створення пункту було налагодження поромного, пасажирського та вантажного сполучення між Орлівкою та населеним пунктом Ісакча в Румунії.