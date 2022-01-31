Українці почали удвічі більше відпочивати у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Українці обійняли третє місце за кількістю туристів, які відвідали Туреччину у 2021 році. Туристів з України у Туреччині побільшало за рік удвічі. Про це свідчать дані міністерства культури та туризму країни, пише УНН.
Деталі
За даними міністерства культури і туризму, у 2021 році Туреччину відвідало 30 мільйонів 38 тисяч 961 особа, що на 88,08% більше, ніж роком раніше. При цьому кількість іноземних відвідувачів у Туреччині збільшилася на 94,06% порівняно з 2020 роком.
У січні-грудні перше місце за кількістю туристів посіла Російська Федерація (4 млн 694 тис. 422 особи) зі зростанням на 120,52% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, друге місце має Німеччина (3 млн 85 тисяч 215 осіб) зі зростанням на 175,73%, Україна посіла третє місце із зростанням 106,49% (2 мільйони 60 тисяч 8 осіб). За Україною йдуть Болгарія та Іран.
Частка України у загальній кількості прийнятих торік Туреччиною туристів становила 8,34% проти 7,83% роком раніше.
Доходи Туреччини від туризму в 2021 році збільшилися на 103,02% і досягли загалом 24 мільярди 482 мільйони 332 тисячі доларів.
Доповнення
За рік кількість туристів в Україні зросла майже на 26%.