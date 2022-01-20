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За рік кількість туристів в Україні зросла майже на 26%

За рік кількість туристів в Україні зросла майже на 26%

Київ • УНН

 • 44206 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Минулого року Україну відвідало понад 4 млн туристів, що перевищило аналогічний показник 2020 року майже на 26%. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державне агентство розвитку туризму України.

Цитат

"Упродовж 2021 року Україну відвідало понад 4 млн туристів, що перевищило аналогічний показник 2020 року майже на 26%. Серед мандрівників найбільші середньодобові витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які щодня витрачали 2 220 дол. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачали дещо менше — 1 500 дол на добу. Канадійці — 1 250 дол щодня, а мандрівники із США — 1 125 дол. В середньому кожний турист, який завітав до нашої країни на 7-9 днів, цілодобово мав витрат на суму 929 дол", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів на своїй сторінці у Facebook зазначила, що у ТОП-10 "найчисельніших" потрапили туристи з:

  • Молдови – 1054
  • Росії – 519 тисяч
  • Польщі – 311 тисяч
  • Білорусі – 273 тисяч
  • Румунії – 264 тисяч
  • Туреччини – 247 тисяч
  • Угорщини – 227 тисяч
  • Німеччини – 154 тисячі
  • Ізраїлю – 133 тисячі
  • США – 103 тисячі

"З-поміж країн, які не межують з Україною, до ТОПу ввійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США. А єдиний сусід, якого немає у переліку – Словаччина (але вона з’явиться трохи нижче)", - написала вона.

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Також повідомляється, що основною метою подорожі іноземців до України у 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок. Принаймні, так зазначили 29,5% опитаних респондентів. Ще 25,9% відповіли, що прибули до України в ділову поїздку. Відвідували рідних та друзів 22,4% опитаних. На лікування та оздоровлення приїхало 11,7% іноземців, а от на шопінг усього 4%. Ще 1,2 % мандрівників завітало до нас у пошуках власного коріння.

Олеськів зазначає, що торік, попри пандемію, до України приїхало значно більше туристів, ніж у доковідні часи.

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"По таких показниках як туристичний збір за перші 9 місяців 2021 року ми бачили зростання на 20% як порівняти з 2019 роком. Це стало можливим внаслідок того, що для нас відкрилися нові туристичні ринки – ОАЕ та Саудівської Аравії. Прогноз на 2022 рік ще позитивніший. Очікуємо повторні та перші візити туристів із країн, які проявили цікавість у 2021 році. До них доєднаються нові країни", — наголосила Олеськів.

Так, рівень туристичної лояльності іноземців, які завітали до України минулого року, досить високий – 60%. Також згідно з даними департаменту статистики ДАРТ більшість іноземців — 36,5% — подорожували Україною родинами. Трохи менше — 35,4% наодинці. А 21,8% мандрівників відвідали нашу країну разом з друзями. З колегами до нас завітали 5,1% іноземців, а у складі туристичних груп — 1,2%.

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