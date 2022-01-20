За год количество туристов в Украине выросло почти на 26%

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"В течение 2021 года Украину посетило более 4 млн туристов, что превысило аналогичный показатель 2020 года почти на 26%. Среди путешественников самые большие среднесуточные расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые ежедневно тратили 2 220 долл. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратили несколько меньше — 1 500 долл в сутки. Канадцы - 1 250 долл ежедневно, а путешественники из США - 1 125 долл. В среднем каждый турист, который приехал в нашу страну на 7-9 дней, круглосуточно имел расходов на сумму 929 долл", - говорится в сообщении.

Детали

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook отметила, что в ТОП-10 "самых многочисленных" попали туристы из:



Молдовы - 1054



России - 519 тысяч



Польше - 311 тысяч



Беларуси - 273 тысяч



Румынии - 264 тысяч



Турции - 247 тысяч



Венгрии - 227 тысяч



Германии - 154 тысячи



Израиля - 133 тысячи



США - 103 тысячи



"Среди стран, которые не граничат с Украиной, в Топ вошли Турция, Германия, Израиль и США. А единственный сосед, которого нет в перечне - Словакия (но она появится чуть ниже)", - написала она.

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Также сообщается, что основной целью путешествия иностранцев в Украину в 2021 году были отпуск, досуг и отдых. По крайней мере, так отметили 29,5% опрошенных респондентов. Еще 25,9% ответили, что прибыли в Украину в деловую поездку. Навещали родных и друзей 22,4% опрошенных. На лечение и оздоровление приехало 11,7% иностранцев, а вот на шопинг всего 4%. Еще 1,2% путешественников посетили нас в поисках собственных корней.

Олеськив отмечает, что в прошлом году, несмотря на пандемию, в Украину приехало значительно больше туристов, чем в доководные времена.

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"По таким показателям как туристический сбор за первые 9 месяцев 2021 года мы видели рост на 20% как сравнить с 2019 годом. Это стало возможным вследствие того, что для нас открылись новые туристические рынки - ОАЭ и Саудовской Аравии. Прогноз на 2022 год еще более позитивный. Ожидаем повторные и первые визиты туристов из стран, которые проявили интерес в 2021 году. К ним присоединятся новые страны", — подчеркнула Олеськив.

Так, уровень туристической лояльности иностранцев, которые прибыли в Украину в прошлом году, достаточно высок - 60%. Также согласно данным Департамента статистики ДАРТ большинство иностранцев - 36,5% - путешествовали по Украине семьями. Чуть меньше — 35,4% наедине. А 21,8% путешественников посетили нашу страну вместе с друзьями. С коллегами к нам пришли 5,1% иностранцев, а в составе туристических групп — 1,2%.