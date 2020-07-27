Українці будуть переплачувати за тарифи, поки Рада не повернеться з канікул

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підпише схвалений законопроект про зниження "зелених" тарифів після того, як Верховна Рада повернеться з канікул. Про це у коментарі УНН розповіла заступник голови фракції "Слуга народу", народний депутат Євгенія Кравчук.

Вона пояснила, що підпис цього законопроекту і введення в дію знижених тарифів заблокувала депутатка Ганна Скороход.

"Президент підпише, коли ВР збереться і розблокує проект постанови, яку зареєструвала Скороход (Ганна Скороход, народний депутат, - ред.), і яка, в свою чергу, блокує підписання законопроекту Президентом. Бо голова ВР не може просто підписати і передати документ Президенту — треба, щоб відбулася позачергова сесія", - пояснює Кравчук.

Позачергова сесія ВР має відбутися у другій половині серпня, каже Кравчук.

"Я не буду "кривити душею" — влітку депутатів зібрати складно. І не тому, що вони полетіли до "Турцій", а тому, що багато хто з них зараз у регіонах займаються виборами… Тому, я думаю, що більш реалістичний варіант — це друга половина серпня. Думаю, що тоді законопроект буде переданий на підпис Президенту ", - додала вона.

Нагадаємо, 21 липня ВР прийняла урядовий законопроект, який знижує "зелені" тарифи. Втім, депутатка Ганна Скороход (пов’язують з депгрупою Ігоря Коломойського) була проти цього зниження і внесла відповідний проект постанови, яким заблокувала підписання законопроекту Президентом. Поки ВР не розгляне проект постанови, його не може підписати Президент. Тож нині продовжують діяти надмірні тарифи, які вигідні бізнесу і невигідні споживачам.

За підрахунками Міненерго, у липні українці переплатять близько 1 млрд грн, а у серпні - 650 млн грн.

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