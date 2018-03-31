Український суд наклав арешт на російське риболовецьке судно "Норд"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Суд України прийняв рішення заарештувати російський риболовецький сейнер “Норд”, затриманий 25 березня українськими прикордонниками в Азовському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог прес-секретаря генерального прокурора України Лариси Сарган у Twitter.
“Продовжуємо роботу щодо затриманого судна „НОРД“, зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде...”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації з 10 членами екіпажу.
На даний момент затримане судно із командою на борту відконвойовано до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій. Також будуть встановлюватися особи затриманих. Крім того у ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.
За фактом виявлення правопорушення проінформовано підрозділи прокуратуру, УСБУ АРК та ГУНП в Запорізькій області. На затриманих членів суднокоманди складено документи по ст. 204-2 КУпАП, а у відношенні капітана судна до СБУ направлено повідомлення за ст. 332-1 ККУ.