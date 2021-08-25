Український стрибун у висоту став призером етапу "Діамантової ліги"

Деталі

Проценко з другого разу подолав 2,27 м і з цим результатом посів третю сходинку. Американцю Шелбі МакІвену він поступився лише за спробами. Переміг Ілля Іванюк (2,30 м).

Примітно, що вже 26 серпня у сектори і на доріжки стадіону в Лозанні вийдуть шість українок. Марина Бех-Романчук змагатиметься зі стрибків у довжину, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко й Ірина Геращенко — зі стрибків у висоту, а Анна Рижикова й Вікторія Ткачук — з бігу на 400 метрів з бар’єрами.

Контекст

Легкоатлетка Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап “Діамантової ліги”.