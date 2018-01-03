Український ракетний комплекс "Грім-2" готовий до польових випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Український оперативно-тактичний компекс "Грім-2" вже пройшов випробування двигуна ракет і готовий до польових випробувань. Про це повідомляє Український мілітарний портал, передає УНН.
“У травні 2017 року в мережі з’явився знімок шасі оперативно-тактичного комплексу "Грім-2". Станом на зараз ОТРК вже пройшов випробування двигуна ракет,” — йдеться в повідомленні.
Цей комплекс зможе вражати цілі на відстані у 300 км, що відповідає параметрам Режиму контролю за ракетними технологіями.
Також ОТРК “Грім-2” готовий до польових випробувань, мобільна пускова установка якої передбачає транспортування та запуск двох ракет типу “земля-земля”.
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Довідка УНН: Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім” розробляється для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 км. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проектується масою 480 кг. Бойова частина могла бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу.
Бортова система управління ракети інерційна, комплектується системами навігації і наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними).