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Український півзахисник відзначився голом у матчі чемпіонату Угорщини

Київ • УНН

 • 10745 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Український півзахисник Іван Петряк допоміг "Фехервару" у домашньому поєдинку 16-го туру першості Угорщини проти ФК "Кішварда", передає УНН із посиланням на сайти клубів.

Український півзахисник відзначився голом у матчі чемпіонату Угорщини

Наш земляк відіграв 83 хвилини. При рахунку 1:0 Петряк вибіг на оперативний простір у чужій карній зоні та пробив у ближній кут.

У підсумку, поєдинок завершився перемогою господарів 3:0. "Фехервар" набрав 29 очок і знаходиться на другому місці чемпіонату Угорщини, відстаючи від "Ференцвароша" на шість пунктів. Однак у підопічних Сергія Реброва дві гри у запасі.

Додамо, для Петряка це 7-й гол у 19-му матчі сезону, також на його рахунку 2 асисти.

Як повідомлялося раніше в УНН, Шевченко назвав "легендарну якість" у Марадоні.

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