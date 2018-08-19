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Український і британський парапланеристи загинули після зіткнення в повітрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Крушево (Македонія) український і британський парапланеристи загинули в результаті зіткнення під час польоту на змаганнях. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Український і британський парапланеристи загинули після зіткнення в повітрі

Як повідомляється, парапланеристи - 54-річний Іннес Пауелл з Британії і 56-річний Ігор Волов з України - загинули в п'ятницю, перед фінальною гонкою Відкритого британського чемпіонату.

Обидва отримали несумісні з життям травми після падіння на землю в результаті зіткнення в повітрі. І.Волов був знайдений мертвим на місці події, а І.Пауелл помер в лікарні після спроб реанімації.

Як повідомляється, спортсмени зіткнулися в повітрі двічі. У перший раз їм вдалося відокремитися, але другий контакт був "набагато складнішим".

Пауелл не відкрив свою запасний парашут. Коли до нього прибули парамедиків, він ще був при свідомості. Він отримав травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра.

Українець, як повідомляється, відкрив свій запасний парашут і приземлився на дереві. На той час, коли прийшли рятувальники, він був мертвий.

Відкритий чемпіонат Британії проходив з 11 по 17 серпня в Крушево, який називають "меккою парапланеризму".

Як повідомляв УНН, український альпініст загинув у російських горах.

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