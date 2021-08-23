Український футболіст оформив переможний гол в чемпіонаті Бельгії

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вінгер Мар’ян Швед взяв участь у зустрічі 5-го туру чемпіонату Бельгії з футболу свого “Мехелена” та ФК “Сен-Жіллуаза”, передає УНН з посиланням на сайт “Мехелена”.

Деталі

Вінгер “Мехелена” Швед з’явився на полі зі стартового складу свого колективу. “Мехелен” примудрився пропустити вже на стартовій хвилині гри — відзначився Ванзейр. На 13 хвилині шальки терезів вирівняв м’яч від Кьойперса.

Тільки на 55-й хвилині українець Швед вивів свій клуб вперед (2:1), його м’яч став переможним, а сама баталія завершилася з результатом 3:1.

Відзначимо, що це перший м’яч футболіста в новому сезоні.

Доповнення

“Мехелен” набрав шість пунктів та йде 10-м в таблиці з-поміж 18 клубів.

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