Український фільм зайняв перше місце на кінофестивалі у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Український документальний фільм "Повітряні захисники" зайняв перше місце на VIII Варшавському фестивалі авіаційних фільмів FlyFilmFestival. Про це повідомив генеральний директор компанії Nextfilm Дмитро Штаде на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Перше місце серед документальних фільмів зайняв фільм "Повітряні захисники" на VIII Міжнародному фестивалі авіаційних фільмів FlyFilmFestival у Варшаві", – написав він.
Генедиректор компанії Nextfilm також додав, що у конкурсній програмі фестивалю, який тривав з 26 по 28 жовтня, були обидві частини фільму.
Документальний фільм "Повітряні захисники" – історія екіпажу транспортного військового літака AН-26, який був збитий 14 липня 2014 року над Луганськом.
Нагадаємо, вийшов перший тізер анімаційного повнометражного фільму "Мавка. Лісова пісня" за мотивами п'єси Лесі Українки "Лісова пісня". Його українська прем’єра відбулась 17 липня на Літньому Кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю.