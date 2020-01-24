Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі у Норвегії

"Черговий привід для гордості - головна нагорода на міжнародному фестивалі фільмів у місті Тромсо, Норвегія (Tromsø International Film Festival), яку отримав драматичний фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида", - вказали в Офісі.

Цього року фестиваль проходив з 13 по 19 січня. Загалом до програми норвезького фестивалю увійшло 11 стрічок.

Це не перша перемога фільму. "Атлантида" також отримала відзнаку Венеціанського міжнародного кінофестивалю "Горизонти", де здобула перемогу Orizzonti Award for Best Film. Також фільм був нагороджений спеціальним призом від журі 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо і Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю "Лістапад".

Нагадаємо, український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича отримав гран-прі фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival.