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Український екіпаж судна “Pan Prosperity” повернувся до України

Український екіпаж судна “Pan Prosperity” повернувся до України

Київ • УНН

 • 9234 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Український екіпаж судна “Pan Prosperity”, який був кинутий роботодавцем в одному з портів Венесуели, повернувся до України. Про йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter, передає УНН.

“Громадяни України-члени екіпажу #PANPROSPERITY повернулися в Україну. Дії консула були скоординованими та ефективними”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, що судно “Pan Prosperity” було затримано 19.12.2016 в порту Гунта (Венесуела) через технічний стан та порушення санітарних норм, тому був відбуксуваний на рейд.

Роботодавець відмовився від судна і 14 моряків, що перебували на ньому, залишивши їх без продовольчого і технічного забезпечення.

Як повідомляв УНН, семеро українських моряків судна, яке затонуло поблизу Лівії, повернулися до України.

Громадяни України-члени екіпажу #PANPROSPERITY повернулися в Україну. Дії консула були скоординованими та ефективними. pic.twitter.com/RcaJMDQ5kC

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 березня 2017 р.

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