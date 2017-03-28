Український екіпаж судна “Pan Prosperity” повернувся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Український екіпаж судна “Pan Prosperity”, який був кинутий роботодавцем в одному з портів Венесуели, повернувся до України. Про йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Громадяни України-члени екіпажу #PANPROSPERITY повернулися в Україну. Дії консула були скоординованими та ефективними”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, що судно “Pan Prosperity” було затримано 19.12.2016 в порту Гунта (Венесуела) через технічний стан та порушення санітарних норм, тому був відбуксуваний на рейд.
Роботодавець відмовився від судна і 14 моряків, що перебували на ньому, залишивши їх без продовольчого і технічного забезпечення.
Як повідомляв УНН, семеро українських моряків судна, яке затонуло поблизу Лівії, повернулися до України.
Громадяни України-члени екіпажу #PANPROSPERITY повернулися в Україну. Дії консула були скоординованими та ефективними. pic.twitter.com/RcaJMDQ5kC— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 березня 2017 р.