Украинский экипаж судна "Pan Prosperity" вернулся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинский экипаж судна "Pan Prosperity", который был брошен работодателем в одном из портов Венесуэлы, вернулся в Украину. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter, передает УНН.
"Граждане Украины члены экипажа #PANPROSPERITY вернулись в Украину. Действия консула были скоординированными и эффективными ", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, что судно "Pan Prosperity" было задержано 19.12.2016 в порту Гунта (Венесуэла) из-за технического состояния и нарушение санитарных норм, поэтому был отбуксирован на рейд.
Работодатель отказался от суда и 14 моряков, находившихся на нем, оставив их без продовольственного и технического обеспечения.
Как сообщал УНН, семеро украинских моряков судна, затонувшего вблизи Ливии, вернулись в Украину .
Граждане Украины члены экипажа #PANPROSPERITY вернулись в Украину. Действия консула были скоординированными и эффективными. pic.twitter.com/RcaJMDQ5kC- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 28 марта 2017