Украинский экипаж судна "Pan Prosperity" вернулся в Украину

"Граждане Украины члены экипажа #PANPROSPERITY вернулись в Украину. Действия консула были скоординированными и эффективными ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, что судно "Pan Prosperity" было задержано 19.12.2016 в порту Гунта (Венесуэла) из-за технического состояния и нарушение санитарных норм, поэтому был отбуксирован на рейд.

Работодатель отказался от суда и 14 моряков, находившихся на нем, оставив их без продовольственного и технического обеспечения.

Как сообщал УНН, семеро украинских моряков судна, затонувшего вблизи Ливии, вернулись в Украину .

Граждане Украины члены экипажа #PANPROSPERITY вернулись в Украину. Действия консула были скоординированными и эффективными. pic.twitter.com/RcaJMDQ5kC